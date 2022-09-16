«Иди в обводку, танцуй с мячом»: Неймар поддержал Винисиуса

Форвард сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар высказался в поддержку своего соотечественника Винисиуса Жуниора, выступающего за мадридский «Реал». В последнее время игрока часто критикуют за вызывающее поведение на поле.

«Иди в обводку, танцуй с мячом! Будь собой! Я рад, что ты такой. Вперед, парень, после следующего гола мы станцуем вместе», - оставил публикацию Неймар в социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний Винисиус провел пять поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2024 года.