Алвес вспомнил соперничество с Роналду

В интервью ESPN бразильский ветеран Дани Алвес решил вспомнить соперничество с Криштиану Роналду во времена их выступлений за «Барселону» и мадридский «Реал» соответственно.

«Этот ублюдок не дает тебе дышать ни на секунду. У меня не так уж плохо получилось играть против него, но это сложно. Он — машина», — заявил самый титулованный футболист в истории.

Напомним, что бразилец долгие годы опекал Криштиану во время очных матчей «Барселоны» и «Реала». Игроки пересекались в испанском первенстве на протяжении семи лет.

Прошедшим летом Алвес во второй раз покинул «Камп Ноу». Новым клубом обладателя 43 клубных и международных трофеев стал мексиканский «УНАМ Пумас».

