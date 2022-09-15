Рафинья: «В 16 лет я стоял на улице и просил у людей дать мне немного еды»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал о своей тяжёлой юности.

«Для меня всё начиналось очень непросто, но я упорно шёл к мечте. Когда мне было 16, мне приходилось добираться на тренировочное поле по 8-9 часов. Мне не хватало денег на автобус, было нечего есть.

После тренировок я стоял на улице и просил людей купить мне немного еды, чтобы перекусить. Некоторые помогали, а некоторые оскорбляли меня», – вспомнил 25-летний бразилец.

Летом текущего года Рафинья перебрался в «Барселону» из английского «Лидса» за 58 млн евро без учёта бонусов. В подписании игрока также был заинтересован «Челси».