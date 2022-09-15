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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави прокомментировал новый контракт с «Барселоной»

 
15 Сентября 2022 • 20:25 Комментировать

Молодой полузащитник «Барселоны» Гави дал комментарий после продления контракта с каталонцами до 2026 года.

«Я счастлив быть здесь. Это то, о чем я мечтал с самого детства. Я, а также моя семья и агент всегда отмечали, что хотим добиться успеха именно в Барселоне. Забивать голы в сине-гранатовой футболке перед лучшими фанатами в мире – это моя мечта», – заявил игрок испанской сборной во время специальной церемонии на «Камп Ноу».

Напомним, что сумма отступных по новому контракту молодой звезды «Барселоны» составит миллиард евро.
 

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Барселона Гави
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