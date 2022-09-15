​Фабрегас верит, что Месси вернётся в «Барселону»

Поговаривают, что Лионель Месси всё ещё может примерить на себе футболку «Барселоны». На вопрос о возможном камбэке аргентинца на «Камп Ноу» ответил другой экс-игрок каталонцев Сеск Фабрегас.

«Возвращение Месси в «Барселону»? Это могло бы быть вариантом, если бы «Барселона» была открыта. Это зависит не только от Лео, но и от клуба», - сказал Фабрегас RAC1.

Испанец также сказал, что хотел бы вернуться в «Барселону», но уже в качестве тренера.

«Нельзя отрицать, что если ты сильно любишь «Барселону», то тренировать их становится мечтой. Но ты должен быть очень компетентным, чтобы заслужить такой вызов», - сказал Сеск.