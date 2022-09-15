Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фабрегас верит, что Месси вернётся в «Барселону»

 
15 Сентября 2022 • 17:20 Комментировать

Поговаривают, что Лионель Месси всё ещё может примерить на себе футболку «Барселоны». На вопрос о возможном камбэке аргентинца на «Камп Ноу» ответил другой экс-игрок каталонцев Сеск Фабрегас.

«Возвращение Месси в «Барселону»? Это могло бы быть вариантом, если бы «Барселона» была открыта. Это зависит не только от Лео, но и от клуба», - сказал Фабрегас RAC1.

Испанец также сказал, что хотел бы вернуться в «Барселону», но уже в качестве тренера.

«Нельзя отрицать, что если ты сильно любишь «Барселону», то тренировать их становится мечтой. Но ты должен быть очень компетентным, чтобы заслужить такой вызов», - сказал Сеск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Сеск Фабрегас ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
17:48 · Англия. Премьер-лига
​Кунде рассказал о звонке Гвардиолы
17:20 · Испания. Ла Лига
​Фабрегас верит, что Месси вернётся в «Барселону»
13:18 · Испания. Ла Лига
Лопетеги призвал игроков «Севильи» брать пример с Иско
12:06 · Испания. Ла Лига
Вальверде принял решение о своём будущем в «Реале»
11:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Сказал Вальверде, что если он не забьёт хотя бы 10 голов за сезон, я сдам свою тренерскую лицензию и уйду» 1
11:02 · Германия. Бундеслига
Григорян не согласен с тем, что «Барселона» играла лучше «Баварии»
06:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил шансы Бензема сыграть с «Атлетико»
14 Сентября
19:18 · Испания. Ла Лига
​Асенсио может быть предложен «Арсеналу»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Асенсио может сменить «Реал» на топ-клуб АПЛ в январе слухи
16:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа слухи
14:29 · Испания. Ла Лига
​Бензема наверняка пропустит мадридское дерби
14:10 · Испания. Ла Лига
Симеоне: Я очень люблю Гризманна
12:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продлении контракта с Гави официально
12:40 · Германия. Бундеслига
Упамекано: «Я в точности знал, как будет играть Левандовски»
09:48 · Испания. Ла Лига
Пьянич жалеет о трансфере в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем