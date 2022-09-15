Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде принял решение о своём будущем в «Реале»

 
15 Сентября 2022 • 12:06 Комментировать

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде не собирается покидать мадридский «Реал» в ближайшем будущем. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего центрального хавбека заинтересован «Ливерпуль». Английский гранд был готов заплатить за Федерико порядка 100 миллионов евро, однако испанская сторона заблокировала сделку.

Вальверде выступает за «королевский» клуб с лета 2018 года. Срок действующего трудового договора уругвайца со «сливочными» рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Федерико Вальверде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
13:18 · Испания. Ла Лига
Лопетеги призвал игроков «Севильи» брать пример с Иско
12:06 · Испания. Ла Лига
Вальверде принял решение о своём будущем в «Реале»
11:37 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Сказал Вальверде, что если он не забьёт хотя бы 10 голов за сезон, я сдам свою тренерскую лицензию и уйду»
11:02 · Германия. Бундеслига
Григорян не согласен с тем, что «Барселона» играла лучше «Баварии»
06:39 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил шансы Бензема сыграть с «Атлетико»
14 Сентября
19:18 · Испания. Ла Лига
​Асенсио может быть предложен «Арсеналу»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Асенсио может сменить «Реал» на топ-клуб АПЛ в январе слухи
16:40 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа слухи
14:29 · Испания. Ла Лига
​Бензема наверняка пропустит мадридское дерби
14:10 · Испания. Ла Лига
Симеоне: Я очень люблю Гризманна
12:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о продлении контракта с Гави официально
12:40 · Германия. Бундеслига
Упамекано: «Я в точности знал, как будет играть Левандовски»
09:48 · Испания. Ла Лига
Пьянич жалеет о трансфере в «Барселону»
08:43 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не идёт на уступки «Атлетико» по выкупу Гризманна
01:59 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «У меня особая связь с «Реалом» 9
Все новости
Рекомендуем