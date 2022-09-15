Вальверде принял решение о своём будущем в «Реале»

Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде не собирается покидать мадридский «Реал» в ближайшем будущем. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего центрального хавбека заинтересован «Ливерпуль». Английский гранд был готов заплатить за Федерико порядка 100 миллионов евро, однако испанская сторона заблокировала сделку.

Вальверде выступает за «королевский» клуб с лета 2018 года. Срок действующего трудового договора уругвайца со «сливочными» рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 млн евро.