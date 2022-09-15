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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил шансы Бензема сыграть с «Атлетико»

 
15 Сентября 2022 • 06:39 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об отсутствии нападающего Карими Бензема во вчерашнем поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпцига» (2:0).

«Даже если бы Карим вышел на поле, наш план на игру остался бы прежним. Нужно посмотреть на его тренировки в ближайшие дни, а затем примем решение о его участии в следующей игре. В этом вопросе нельзя рисковать. Если он будет себя хорошо чувствовать, то сыграет с «Атлетико» на выходных», - цитирует «Папу Карло» пресс-служба клуба.

В настоящий момент 34-летний француз находится в лазарете из-за травмы.

Мадридское дерби пройдет 18 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема
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