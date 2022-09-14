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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Асенсио может быть предложен «Арсеналу»

 
14 Сентября 2022 • 19:18 Комментировать

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио получает мало игрового времени на старте сезона 2022/2023. Нынешняя ситуация злит 26-летнего футболиста – на выходных он открыто выразил свой гнев из-за невыхода на поле.

Между тем, Асенсио уже становится героем трансферных слухов. По данным CalcioMercato, агент испанского полузащитника Жорже Мендеш может предложить игрока «Арсеналу». Лондонцы могут подписать Асенсио следующим летом бесплатно как свободного агента.

Ранее появилась информация о том, что Марко Асенсио находится на радаре «Ливерпуля» и может переехать на «Энфилд» уже посреди сезона 2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Марко Асенсио Трансферы футбола - лето 2022
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