«Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником Гави.

Молодой испанец подписал с каталонским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. Сума отступных, прописанная в контракте игрока, как и сообщалось ранее, составила один миллиард евро.

Гави является воспитанником «Барселоны», за первую команду которой выступает с лета 2021 года. Всего в футболке «сине-гранатовых» полузащитник провёл 54 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 60 миллионов евро.

После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» набрала 13 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два балла.