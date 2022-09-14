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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила о продлении контракта с Гави официально

 
14 Сентября 2022 • 12:53 Комментировать
Барселона
...
Эльче
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17.09 17:15

«Барселона» объявила о продлении контракта с 18-летним полузащитником Гави.

Молодой испанец подписал с каталонским клубом соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. Сума отступных, прописанная в контракте игрока, как и сообщалось ранее, составила один миллиард евро.

Гави является воспитанником «Барселоны», за первую команду которой выступает с лета 2021 года. Всего в футболке «сине-гранатовых» полузащитник провёл 54 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 60 миллионов евро.

После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» набрала 13 очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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