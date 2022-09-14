Пьянич жалеет о трансфере в «Барселону»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, переехавший в летнее трансферное окно в ОАЭ, высказался о своем трансфере в каталонскую «Барселону».

«Тогда я считал, что делаю правильный выбор. Это было круто, подписать контракт с таким клубом, как «Барселона». Но я не подозревал, как все сложится. Мне было сложно, не ожидал, что окажусь в таком положении», - передает слова хавбека DAZN.

Напомним, что в сентябре Миралем расторг контракт с «сине-гранатовыми» и перешел в клуб «Аль-Шарджа».

За «Барселону» боснийский игрок выступал с 2020 года. Он переехал на «Камп Ноу» из туринского «Ювентуса».