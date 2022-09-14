«Барселона» не идёт на уступки «Атлетико» по выкупу Гризманна

Мадридскому «Атлетико» не удалось договориться с каталонской «Барселоной» о снижении суммы отступных за выкуп французского нападающего Антуана Гризманна. Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Как информирует источник, «сине-гранатовые» отрицают данные, что готовы уменьшить клаузулу с 40 до 25 миллионов евро. В этом сезоне «матрасники» вынуждены выпускать Гризманна после 60-й минуты, чтобы не активировать пункт о выкупе его контракта. Мадридский клуб будет обязан заплатить за Антуана 40 миллионов, если француз сыграет в среднем 45 минут в 50% матчей за два сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Гризманн забил два гола в пяти матчах.