​«Реал» рассказал о травме Васкеса

Фланговый футболист «Реала» Лукас Васкес оказался в клубном лазарете. Мадридский клуб посредством своего официального сайта рассказал об итогах обследования, которое прошёл 31-летний футболист.

У Васкеса была диагностирована травма мышцы правого бедра. Сроки восстановления футболиста не называются.

В сезоне 2022/2023 Лукас Васкес провёл на поле 260 минут в четырёх матчах чемпионата Испании. Васкесу удалось забить один гол, поразив ворота «Альмерии».

В настоящий момент «Реал» готовится к домашнему матчу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Команды сыграют 14 сентября.