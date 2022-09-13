Йорди Кройф: «У «Барселоны» есть магнит, особое притяжение»

Сын легендарного Йохана Кройфа, Йорди Кройф, поиграл в свое время за «Барселону», но особой любви там не снискал. Его выставили из команды сразу же после того, как был уволен Йохан, и в «Барселоне» начались достаточно смутные времена, которые стали еще более смутными в начале 21-го века, когда команда опустилась чуть ли не до борьбы за выживание в Ла Лиге. Последние годы для каталонцев также были непростыми, хотя и не настолько. Сейчас, как считает Йорди, «Барселона» вновь ожила.

- У «Барселоны» есть магнит, аура, притяжение. В глазах игроков, когда они подписывают контракт, читается гордость. Этот нюанс всегда помогает бороться даже с клубами, у которых больший бюджет. Многие из тех, кто пришел в клуб минувшим летом, имели более выгодные с финансовой точки предложения, - заявил Кройф в беседе с испанским футбольным экспертом Гильемом Балаге.