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Чемпионат Испании. Ла Лига

Йорди Кройф: «У «Барселоны» есть магнит, особое притяжение»

 
13 Сентября 2022 • 20:06 Комментировать
Барселона
...
Эльче
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17.09 17:15

Сын легендарного Йохана Кройфа, Йорди Кройф, поиграл в свое время за «Барселону», но особой любви там не снискал. Его выставили из команды сразу же после того, как был уволен Йохан, и в «Барселоне» начались достаточно смутные времена, которые стали еще более смутными в начале 21-го века, когда команда опустилась чуть ли не до борьбы за выживание в Ла Лиге. Последние годы для каталонцев также были непростыми, хотя и не настолько. Сейчас, как считает Йорди, «Барселона» вновь ожила.

- У «Барселоны» есть магнит, аура, притяжение. В глазах игроков, когда они подписывают контракт, читается гордость. Этот нюанс всегда помогает бороться даже с клубами, у которых больший бюджет. Многие из тех, кто пришел в клуб минувшим летом, имели более выгодные с финансовой точки предложения, - заявил Кройф в беседе с испанским футбольным экспертом Гильемом Балаге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Йорди Кройф
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