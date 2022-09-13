​В Испании рассказали, как Винисиус провоцировал соперников

На выходных «Реал» проводил домашний матч чемпионата Испании против «Мальорки». Сообщалось, что тренер гостей Хавьер Агирре призывал своих игроков «сломать» форварда «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Согласно данным El Larguero, эти призывы связаны с провокационными действиями Винисиуса на поле. Футболисты «Мальорки» жаловались на бразильца, который всё время задавал им вопрос: «Как думаешь, вы выиграете?». Форвард пытался сбить соперников с толку.

Отмечается, что футболисты «Реала» говорили игрокам «Мальорки», что они просили Винисиуса перестать себя так вести.

Напомним, что «Реал» разгромил «Мальорку» со счётом 4:1.