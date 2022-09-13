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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави продлил контракт с «Барселоной»

 
13 Сентября 2022 • 15:34 Комментировать
Барселона
...
Эльче
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17.09 17:15

Полузащитник «Барселоны» Гави продлил контракт с каталонским клубом до лета 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 18-летнего игрока истекает уже в следующем году. Ранее сообщалось, что сумма отступных в новом контракте Гави составит один миллиард евро.

Отметим, что молодой испанец является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступает с лета прошлого года. Всего в составе «сине-гранатовых» Гави провёл 53 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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