Гави продлил контракт с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Гави продлил контракт с каталонским клубом до лета 2026 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 18-летнего игрока истекает уже в следующем году. Ранее сообщалось, что сумма отступных в новом контракте Гави составит один миллиард евро.

Отметим, что молодой испанец является воспитанником «Барселоны», за основную команду которой выступает с лета прошлого года. Всего в составе «сине-гранатовых» Гави провёл 53 матча, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 60 миллионов евро.