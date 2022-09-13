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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде рассказал о позиции, на которой ему комфортно играть

 
13 Сентября 2022 • 15:23 Комментировать
Бавария
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Барселона
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Через 5 ч. 13 мин.

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде назвал свою любимую позицию на поле.

По словам 23-летнего француза, комфортнее всего ему играть на позиции центрального защитника.

«Позиция центрального защитника — моя любимая, мне нравится играть в центре обороны. Хави знает это», — приводит слова Кунде журналист Жерар Ромеро.

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» минувшим летом из «Севильи» за 50 миллионов евро. Помимо игры на позиции центрального защитника, он также способен выступать и в роли правого защитника.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт сегодня, 13 сентября, против «Барселоны». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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БАВАРИЯ БАРСЕЛОНА
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