Кунде рассказал о позиции, на которой ему комфортно играть

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде назвал свою любимую позицию на поле.

По словам 23-летнего француза, комфортнее всего ему играть на позиции центрального защитника.

«Позиция центрального защитника — моя любимая, мне нравится играть в центре обороны. Хави знает это», — приводит слова Кунде журналист Жерар Ромеро.

Напомним, Кунде перешёл в «Барселону» минувшим летом из «Севильи» за 50 миллионов евро. Помимо игры на позиции центрального защитника, он также способен выступать и в роли правого защитника.

Свой следующий матч «Барселона» проведёт сегодня, 13 сентября, против «Барселоны». Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.