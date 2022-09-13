«Атлетико» хочет выкупить Гризманна, но есть проблема

Французский нападающий Антуан Гризманн может остаться в мадридском «Атлетико» на постоянной основе. Руководство столичного клуба хочет выкупить 31-летнего игрока, но не готово платить фиксированную клаузулу, которая составляет 40 миллионов евро.

Как сообщают журналисты Mundo Deportivo, «матрасники» проведут переговоры с каталонской «Барселоной» и попытаются договориться о снижении платы за форварда. «Атлетико» рассчитывает выкупить Антуана за 25 миллионов.

Срок арендного соглашения между сторонами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В текущей кампании Гризманн отметился тремя забитыми мячами в шести матчах за мадридцев.