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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо высказался о своей карьере в «Барселоне»

 
13 Сентября 2022 • 07:39 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался насчет своей карьеры в стане «сине-гранатовых».

«Я постоянно совершенствую свою игру. Хочу выигрывать титулы с командой, ведь это самое важное для «Барселоны». Думаю, я ценный футболист для «сине-гранатовых». Сейчас играю за лучший клуб мира, хочу продолжать оставаться здесь. Я всем доволен», - передает слова уругвайца газета Marca.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 23-летний футболист принял участие в пяти поединках, в которых получил три желтые карточки.

13 сентября «Барселона» на выезде сыграет против «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
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