Араухо высказался о своей карьере в «Барселоне»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался насчет своей карьеры в стане «сине-гранатовых».

«Я постоянно совершенствую свою игру. Хочу выигрывать титулы с командой, ведь это самое важное для «Барселоны». Думаю, я ценный футболист для «сине-гранатовых». Сейчас играю за лучший клуб мира, хочу продолжать оставаться здесь. Я всем доволен», - передает слова уругвайца газета Marca.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании 23-летний футболист принял участие в пяти поединках, в которых получил три желтые карточки.

13 сентября «Барселона» на выезде сыграет против «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.