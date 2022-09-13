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Араухо оценил трансфер Кунде в «Барселону»

 
13 Сентября 2022 • 06:20 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо поделился мнением о своей позиции на поле, а также об одноклубнике Жюле Кунде.

«Мне нравится играть в центре обороны, однако если тренер переведет меня на фланг, то буду стараться приносить пользу на этой позиции. Трансфер Кунде? Это отличное усиление для нас. Жюль – прекрасный игрок. Лучшие должны выступать за «Барселону». Все до единого», - цитирует уругвайского защитника газета Marca.

«Сине-гранатовые» подписали Кунде в летнее трансферное окно, его переход обошелся каталонцам в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо Жюль Кунде
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