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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» нашёл топ-тренера на замену Анчелотти

 
13 Сентября 2022 • 06:15 Комментировать (1)

Немецкий специалист Томас Тухель, который недавно был уволен с поста главного тренера лондонского «Челси», может в будущем получить работу в испанском чемпионате. По сообщениям The Athletic, заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал».

Как стало известно источнику, Тухеля рассматривают в качестве преемника итальянца Карло Анчелотти. Ожидается, что «Папа Карло» не станет продлевать трудовой договор и завершит карьеру.

Тухеля уволили из «Челси» из-за неудачного старта сезона. В последнем матче под его руководством «пенсионеры» проиграли в Лиге чемпионов загребскому «Динамо» (0:1).

Тухель прокомментировал увольнение из «Челси»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Томас Тухель
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Комментарии (1)
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ARTUR
13 Сентября 2022 в 06:27
Прям таки и проявляет ,Реал не берет сбитых летчиков .
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