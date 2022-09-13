«Реал» нашёл топ-тренера на замену Анчелотти

Немецкий специалист Томас Тухель, который недавно был уволен с поста главного тренера лондонского «Челси», может в будущем получить работу в испанском чемпионате. По сообщениям The Athletic, заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал».

Как стало известно источнику, Тухеля рассматривают в качестве преемника итальянца Карло Анчелотти. Ожидается, что «Папа Карло» не станет продлевать трудовой договор и завершит карьеру.

Тухеля уволили из «Челси» из-за неудачного старта сезона. В последнем матче под его руководством «пенсионеры» проиграли в Лиге чемпионов загребскому «Динамо» (0:1).

Тухель прокомментировал увольнение из «Челси»