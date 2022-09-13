Альба зол на «Барселону», но не имеет вопросов к Хави

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба готов работать под началом Хави, но недоволен действиями руководства.

Напомним, что незадолго до закрытия летнего трансферного окна «Барселона» хотела отправить 33-летнего ветерана в миланский «Интер» на правах аренды. Переход не состоялся из-за нежелания самого игрока.

Ранее Альба уже намекал на недовольство клубом, а теперь журналист Педро Мората утверждает, что испанец действительно разочарован действиями боссов «сине-гранатовых». Латераль считает неуважением решение клуба отправить его в аренду после всего, что он дал команде. При этом, как сообщается, Альба находится в нормальных отношениях с наставником Хави Эрнандесом, несмотря на потерю постоянного места в стартовом составе.