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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба зол на «Барселону», но не имеет вопросов к Хави

 
13 Сентября 2022 • 01:41 Комментировать
Барселона
...
Эльче
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17.09 17:15

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба готов работать под началом Хави, но недоволен действиями руководства.

Напомним, что незадолго до закрытия летнего трансферного окна «Барселона» хотела отправить 33-летнего ветерана в миланский «Интер» на правах аренды. Переход не состоялся из-за нежелания самого игрока.

Ранее Альба уже намекал на недовольство клубом, а теперь журналист Педро Мората утверждает, что испанец действительно разочарован действиями боссов «сине-гранатовых». Латераль считает неуважением решение клуба отправить его в аренду после всего, что он дал команде. При этом, как сообщается, Альба находится в нормальных отношениях с наставником Хави Эрнандесом, несмотря на потерю постоянного места в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Хави Эрнандес Жорди Альба
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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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