Гави согласился подписать новый контракт с «Барселоной» с солидной суммой отступных

Полузащитник «Барселоны» Гави близок к продлению контракта с клубом.

18-летний вундеркинд, интерес к которому проявляют практически все гранды европейского футбола, останется в «Барселоне». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны окончательно согласовали и оформили новый четырёхлетний договор, в котором прописана впечатляющая сумма отступных – 1 млрд евро. По информации издания Sport, официально о сделке будет объявлено в четверг.

Гави отыграл шесть матчей за «Барселону» в текущем сезоне. На счету юного хавбека также десять встреч и один забитый мяч в составе сборной Испании.