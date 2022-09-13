Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави согласился подписать новый контракт с «Барселоной» с солидной суммой отступных

 
13 Сентября 2022 • 00:07 Комментировать
Барселона
...
Эльче
1 1.12 X 9.00 2 22.00
17.09 17:15

Полузащитник «Барселоны» Гави близок к продлению контракта с клубом.

18-летний вундеркинд, интерес к которому проявляют практически все гранды европейского футбола, останется в «Барселоне». Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, стороны окончательно согласовали и оформили новый четырёхлетний договор, в котором прописана впечатляющая сумма отступных – 1 млрд евро. По информации издания Sport, официально о сделке будет объявлено в четверг.

Гави отыграл шесть матчей за «Барселону» в текущем сезоне. На счету юного хавбека также десять встреч и один забитый мяч в составе сборной Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Альмерия 0:1 Осасуна 2.85 3.10 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Сентября
00:07 · Испания. Ла Лига
Гави согласился подписать новый контракт с «Барселоной» с солидной суммой отступных
00:03 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» поднялась в зону Лиги чемпионов после победы над «Альмерией»
12 Сентября
23:57 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» потерял Садика на долгое время
17:17 · Испания. Ла Лига
Бывший игрок «Барселоны» Туран объявил о завершении карьеры официально
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» интересуется Гави, но игрок хочет остаться в «Барселоне»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Глеб рассказал, как в 2008 году «Барселона» перехватила его у «Баварии»
14:48 · Англия. Премьер-лига
Кунде: «Гвардиола звонил мне и звал в «Манчестер Сити»
12:31 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Понимаю, что некоторые люди недовольны моим присутствием в «Атлетико»
12:09 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Кричал от радости, когда узнал, что вернусь в «Атлетико»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Беллингему летом придётся выбирать между двумя клубами 1
09:48 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет к продлить контракты с пятью игроками
09:26 · Германия. Бундеслига
Анонимный игрок «Баварии» ставит под вопрос будущее Нагельсманна в клубе
08:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» выдал лучший старт в Ла Лиге за 13 лет
06:54 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил игру Вальверде за «Реал»
06:48 · Испания. Ла Лига
Сиссе отреагировал на ситуацию Гризманна в «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем