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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет к продлить контракты с пятью игроками

 
12 Сентября 2022 • 09:48 Комментировать

Руководство мадридского «Реала» планирует провести переговоры сразу с пятью футболистами команды о пролонгации сотрудничества, об этом стало известно журналисту Николо Скире.

Как сообщил инсайдер, «королевский» клуб продлит контракты с защитниками Начо и Эдером Милитао, а также нападающими Каримом Бензема, Винисиусом Жуниором и Родриго.

В сезоне-2022/2023 подопечные Карло Анчлотти стартовали с пяти побед подряд в испанском чемпионате. В последнем матче «Реал» в волевом стиле переиграл «Мальорку» со счетом 4:1.

Следующий поединок «сливочные» проведут против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Карим Бензема Начо Фернандес Винисиус Жуниор Эдер Милитао
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