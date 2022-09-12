«Реал» хочет к продлить контракты с пятью игроками

Руководство мадридского «Реала» планирует провести переговоры сразу с пятью футболистами команды о пролонгации сотрудничества, об этом стало известно журналисту Николо Скире.

Как сообщил инсайдер, «королевский» клуб продлит контракты с защитниками Начо и Эдером Милитао, а также нападающими Каримом Бензема, Винисиусом Жуниором и Родриго.

В сезоне-2022/2023 подопечные Карло Анчлотти стартовали с пяти побед подряд в испанском чемпионате. В последнем матче «Реал» в волевом стиле переиграл «Мальорку» со счетом 4:1.

Следующий поединок «сливочные» проведут против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.