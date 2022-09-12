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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выставит четырёх звёзд на зимний трансфер

 
12 Сентября 2022 • 08:49 Комментировать (1)

В каталонской «Барселоне» обозначили нескольких футболистов, с которыми намерены расстаться в январское трансферное окно. Как стало известно журналистам Sport.es, это будет сделано для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В настоящий момент в список «на выход» включены четыре игрока: защитник Херард Пике, латераль Жорди Альба, полузащитник Френки де Йонг и нападающий Мемфис Депай.

В последнем матче подопечные Хави Эрнандеса на выезде разгромили «Кадис» (4:0) в рамках пятого тура чемпионата Испании.

Следующий поединок «Барселона» проведет в Лиге чемпионов против мюнхенской «Баварии». Игра состоится на «Альянц Арене» во вторник, 13 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Жорди Альба Мемфис Депай Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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pol-black
12 Сентября 2022 в 09:34
избавляется Хави от сослуживцев.
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