Сиссе отреагировал на ситуацию Гризманна в «Атлетико»

Известный в прошлом французский нападающий Джибриль Сиссе поделился мнением о ситуации своего соотечественника Антуана Гризманна в мадридском «Атлетико».

«Гризманн делает все, что от него зависит. Очень расстраивает такая ситуация, ведь он находится в хорошей форме. Антуан сейчас в непростом положении. Я даже не знаю, как с этим справиться», - цитирует Джибриля Lequipe.

Ранее сообщалось, что «Барселона», которая владеет полноценными правами на Гризманна, намерена судиться с мадридским топ-клубом. По мнению «сине-гранатовых», «матрасники» специально ограничивают игровое время Антуана, чтобы не выплачивать бонусы. В этом сезоне француз выходит на поле после 60-й минуты.