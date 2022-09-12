Рафинья мечтает повторить успех Роналдиньо

Новобранец каталонской «Барселоны» Рафинья дал понять, что мечтает повторить успех Роналдиньо, который блистал в составе каталонского суперклуба в первой декаде 21-го века.

Ранее Рафинья выступал за «Лидс», но минувшим летом перебрался в стан «Барселоны». При этом у него были и другие предложения, однако он нацелился только на «Барселону».

- Я мечтал надеть эту футболку. Следил за клубом с тех пор, как в нем играл Роналдиньо. Я хочу стать продолжателем его дела. Знал, что могут быть проблемы с регистрацией, но знал также, что клуб хочет меня, и ни о чем другом я больше не думал, вне зависимости, какие там деньги, - цитирует слова Рафиньи La Vanguardia.