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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья мечтает повторить успех Роналдиньо

 
12 Сентября 2022 • 03:50 Комментировать
Барселона
...
Эльче
1 1.12 X 9.00 2 20.00
17.09 17:15

Новобранец каталонской «Барселоны» Рафинья дал понять, что мечтает повторить успех Роналдиньо, который блистал в составе каталонского суперклуба в первой декаде 21-го века.

Ранее Рафинья выступал за «Лидс», но минувшим летом перебрался в стан «Барселоны». При этом у него были и другие предложения, однако он нацелился только на «Барселону».

- Я мечтал надеть эту футболку. Следил за клубом с тех пор, как в нем играл Роналдиньо. Я хочу стать продолжателем его дела. Знал, что могут быть проблемы с регистрацией, но знал также, что клуб хочет меня, и ни о чем другом я больше не думал, вне зависимости, какие там деньги, - цитирует слова Рафиньи La Vanguardia.

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БАРСЕЛОНА ЭЛЬЧЕ
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