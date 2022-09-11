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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» впервые в 21-м веке забил четыре гола в первом тайме

 
11 Сентября 2022 • 20:43 Комментировать
Эльче
1:4
Атлетик Б
окончен

В матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Атлетик» учинил гостевой разгром «Эльче», забив четыре гола уже в первом тайме. В 21-м веке это был первый случай, когда баски смогли забить целых четыре гола в первом тайме.

В последний раз такое случилось в далеком 1996 году, когда пострадал проводивший свой последний на данный момент сезон в Ла Лиге «Логроньес» - по итогам сезона 1996\1997 команда Олега Саленко вылетела из высшей лиги, возможно, уже навсегда. В том матче «Логроньес» в итоге проиграл 0:6.

Ну а в гостях «Атлетик» не забивал четыре мяча в первом тайме с 1956 года, тогда это случилось в игре с «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Эльче
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окончен Реал Мадрид 4:1 Мальорка 1.27 5.90 11.00
окончен Эльче 1:4 Атлетик Б 4.80 3.65 1.77
Идет 95 минута Хетафе 2:1 Реал Сосьедад 4.20 3.15 2.05
11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.90 3.40 2.45
12.09  22:00 Альмерия ... Осасуна 2.75 3.15 2.75
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