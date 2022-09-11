«Атлетик» впервые в 21-м веке забил четыре гола в первом тайме

В матче пятого тура испанского чемпионата Ла Лиги «Атлетик» учинил гостевой разгром «Эльче», забив четыре гола уже в первом тайме. В 21-м веке это был первый случай, когда баски смогли забить целых четыре гола в первом тайме.

В последний раз такое случилось в далеком 1996 году, когда пострадал проводивший свой последний на данный момент сезон в Ла Лиге «Логроньес» - по итогам сезона 1996\1997 команда Олега Саленко вылетела из высшей лиги, возможно, уже навсегда. В том матче «Логроньес» в итоге проиграл 0:6.

Ну а в гостях «Атлетик» не забивал четыре мяча в первом тайме с 1956 года, тогда это случилось в игре с «Реал Сосьедад».