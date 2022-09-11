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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти вступился за Азара

 
11 Сентября 2022 • 20:38 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу роли Эдена Азара. Из-за травмы Карима Бензема бельгиец в игре с «Мальоркой» действовал на позиции центрального нападающего.

«У нас были трудности не потому, что на острие играл Азар, а потому, что другие позиции не были заняты другими игроками. Азар может играть как центральный нападающий», - высказался Анчелотти на пресс-конференции после игры.

Напомним, что в воскресном матче Ла Лиги против «Мальорки» «Реал» пропустил первым, но в итоге победил крупно – 4:1.

Следующий матч «Реал» проведёт против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эден Азар
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