​Анчелотти вступился за Азара

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу роли Эдена Азара. Из-за травмы Карима Бензема бельгиец в игре с «Мальоркой» действовал на позиции центрального нападающего.

«У нас были трудности не потому, что на острие играл Азар, а потому, что другие позиции не были заняты другими игроками. Азар может играть как центральный нападающий», - высказался Анчелотти на пресс-конференции после игры.

Напомним, что в воскресном матче Ла Лиги против «Мальорки» «Реал» пропустил первым, но в итоге победил крупно – 4:1.

Следующий матч «Реал» проведёт против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.