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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Симеоне расхвалил Витселя

 
11 Сентября 2022 • 16:11 Комментировать (1)

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игроке команды Акселе Витселе, который в своё время в России играл за «Зенит».

«Витсель имеет большое достоинство – видение поля. Немногие другие игроки имеют такое видение. Благодаря его спокойствию, его игре, его хорошему выбору передач между линиями, он был переведён на позицию полузащитника», - цитирует Симеоне AS.

Напомним, что в субботу «Атлетико» на своём поле разгромил «Сельту» со счётом 4:1. Теперь команда Диего Симеоне будет готовиться к гостевому матчу Лиги чемпионов против «Байера». Дальше у «матрасников» будет важное дерби против «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Аксель Витсель
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Комментарии (1)
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CERG
11 Сентября 2022 в 16:19
Он еще мяч куй кому отдаст, особенно своим))..
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11.09  22:00 Бетис ... Вильярреал 2.90 3.40 2.45
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