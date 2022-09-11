​Симеоне расхвалил Витселя

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игроке команды Акселе Витселе, который в своё время в России играл за «Зенит».

«Витсель имеет большое достоинство – видение поля. Немногие другие игроки имеют такое видение. Благодаря его спокойствию, его игре, его хорошему выбору передач между линиями, он был переведён на позицию полузащитника», - цитирует Симеоне AS.

Напомним, что в субботу «Атлетико» на своём поле разгромил «Сельту» со счётом 4:1. Теперь команда Диего Симеоне будет готовиться к гостевому матчу Лиги чемпионов против «Байера». Дальше у «матрасников» будет важное дерби против «Реала».