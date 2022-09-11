Бускетс принял решение по будущему в «Барселоне»

Старожил каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс провел переговоры с президентом «сине-гранатовых» Жоаном Лапортой относительно своего будущего.

Как стало известно El Nacional, в ходе беседе 34-летний футболист сообщил руководителю, что не планирует подписывать новый трудовой договор с клубом. В планах Бускетса переезд в один из клубов МЛС.

Напомним, что Серхио защищает цвета «Барселоны» с июля 2008 года. Срок его контракта с каталонским топ-клубом истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата Бускетс провел четыре встречи, в которых получил желтую карточку и один раз был удален.