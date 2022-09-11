Игрок «Реала» подал в суд на бывшую девушку и требует 90 тысяч евро

Бразильский защитник Эдер Милитао, выступающий на клубном уровне за мадридский «Реал», будет судиться со своей бывшей девушкой Каролиной Лимой. Футболист подал иск из-за клеветы и оскорблений в соцсетях. Об этом сообщает Splash.

По данным источника, подписчики экс-возлюбленной Милитао завалили его оскорбительными сообщениями. Эдер считает, что девушка специально настроила своих поклонников против него. В своем иске игрок «королевского клуба» требует денежную компенсацию в размере 90 тысяч евро.

За мадридскую команду бразильский защитник выступает с 2019 года. Он был куплен у «Порту».