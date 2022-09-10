«Севилья» победила впервые в сезоне, забив три мяча «Эспаньолу»

В пятом туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Эспаньол» и «Севилья». Андалусийцы рисковали остаться без главного тренера в случае поражения и с первой минуты начали забивать. Эрик Ламела открыл счет ударом в ближний угол, а к перерыву каталонцы пропустили еще дважды после дубля Хосе Анхеля Кармоны. «Эспаньол» размочил счет с пенальти Хоселу Санмартина, а Мартин Брайтвайт вернул интригу. Но все же 2:3. У команд по 4 очка, они расположились прямо над зоной вылета.