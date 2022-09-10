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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» победила впервые в сезоне, забив три мяча «Эспаньолу»

 
10 Сентября 2022 • 19:15 Комментировать
Эспаньол
2:3
Севилья
окончен

В пятом туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Эспаньол» и «Севилья». Андалусийцы рисковали остаться без главного тренера в случае поражения и с первой минуты начали забивать. Эрик Ламела открыл счет ударом в ближний угол, а к перерыву каталонцы пропустили еще дважды после дубля Хосе Анхеля Кармоны. «Эспаньол» размочил счет с пенальти Хоселу Санмартина, а Мартин Брайтвайт вернул интригу. Но все же 2:3. У команд по 4 очка, они расположились прямо над зоной вылета.

Протокол игры  
Эспаньол2:3Севилья
  1'Ламела Эрик (0:1)
  26'Кармона Хосе Анхель (0:2)
  45' Кармона Хосе Анхель (0:3)
(1:3) Хоселу Санмартин 45'  
(2:3) Брайтвайт Мартин62'  
Фернандес Альваро IIIХиль Оскар II  13' 76' (Санчес Рубен II ( 76'Рибаудо Нико 88') Серхи ГомесКабрера ЛеандроОливан БрианВинисиус Соуза  58'Эспозито Эду 59' (Гомес Даниэль ( 59') Пуадо Хавьер 88' (Эль Хилали Омар ( 88') Дардер СерхиБрайтвайт МартинХоселу Санмартин  42'
Запасные: Калеро ФернандоВильяэрмоса ДаниэльЛосано ПольЛекомт БенжаменБаре КейдиКеддари ВассимГарсия Жоан
Буну ЯссинКармона Хосе Анхель 73' (Ракитич Иван ( 73') Гудель НеманьяСалас Кике 67' (Ньянзу Танги ( 67') Акунья Маркос  45' 46' (Теллес Алекс ( 46') Фернандо РежесХордан Хоан 73' (Навас Хесус ( 73') Иско АларконТоррес Оливер 67' (Рекик Карим ( 67') Ламела Эрик  29'  84'Эн-Несири Юссеф
Запасные: Дольберг КасперМонтьель ГонсалоФлорес АльбертоДилейни ТомасСусо ХесусЯнузай АднанМир Рафа
10 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Севилья
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окончен Райо Вальекано 2:1 Валенсия 2.65 3.15 2.85
окончен Эспаньол 2:3 Севилья 2.75 3.20 2.70
Идет 47 минута Кадис 0:0 Барселона 13.00 6.20 1.25
10.09  22:00 Атлетико М ... Сельта 1.68 3.70 5.50
11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.25 6.00 11.50
11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.20 3.50 1.90
11.09  19:30 Хетафе ... Реал Сосьедад 3.95 3.10 2.10
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Сегодня, 10 Сентября
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