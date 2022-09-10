«Севилья» победила впервые в сезоне, забив три мяча «Эспаньолу»

В пятом туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Эспаньол» и «Севилья». Андалусийцы рисковали остаться без главного тренера в случае поражения и с первой минуты начали забивать. Эрик Ламела открыл счет ударом в ближний угол, а к перерыву каталонцы пропустили еще дважды после дубля Хосе Анхеля Кармоны. «Эспаньол» размочил счет с пенальти Хоселу Санмартина, а Мартин Брайтвайт вернул интригу. Но все же 2:3. У команд по 4 очка, они расположились прямо над зоной вылета.
Протокол игры
|1'Ламела Эрик (0:1)
|26'Кармона Хосе Анхель (0:2)
|45' Кармона Хосе Анхель (0:3)
|(1:3) Хоселу Санмартин 45'
|(2:3) Брайтвайт Мартин62'
Фернандес Альваро III•Хиль Оскар II 13'76' (Санчес Рубен II (76'•Рибаудо Нико88') •Серхи Гомес•Кабрера Леандро•Оливан Бриан•Винисиус Соуза• 58'Эспозито Эду59' (Гомес Даниэль (59') •Пуадо Хавьер88' (Эль Хилали Омар (88') •Дардер Серхи•Брайтвайт Мартин•Хоселу Санмартин 42'
Буну Яссин•Кармона Хосе Анхель73' (Ракитич Иван (73') •Гудель Неманья•Салас Кике67' (Ньянзу Танги (67') •Акунья Маркос 45'46' (Теллес Алекс (46') •Фернандо Режес•Хордан Хоан73' (Навас Хесус (73') •Иско Аларкон•Торрес Оливер67' (Рекик Карим (67') •Ламела Эрик 29'• 84'Эн-Несири Юссеф
10 сентября. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).
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