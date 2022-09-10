​Ещё два бразильца из «Реала» получат испанские паспорта

С недавних пор нападающий «Реала» Винисиус Жуниор не считается легионером – бразилец получил испанский паспорт. В будущем этим же путём пойдут ещё два футболиста «сливочных» из Бразилии. Речь идёт о защитнике Эдере Милитао и нападающем Родриго. Они должны получить паспорта Испании в начале 2023 календарного года. Об этом рассказывает ESPN, ссылаясь на собственные источники.

Стоит сказать, что клубы Ла Лиги могут включать в свои основные составы не более трёх игроков из стран, не входящих в Европейский союз. Получение гражданства Винисиусом даёт Карло Анчелотти больше возможностей.

Напомним, что «Реал» в сезоне 2022/2023 выиграл все шесть прошедших матчей.