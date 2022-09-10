«Райо Вальекано» переиграл «Валенсию»

После двух поражений подряд «Райо Вальекано» принимал «Валенсию» в матче пятого тура Ла Лиги. Игра получилась напряженной, но в целом - в пользу хозяев поля. Уже на первых минутах последовал прострел слева на ближнюю штангу, и Иси Паласон забил победный гол. Мадридцы упрочили перевес сразу после перерыва, подача с углового, и в сутолоке у ворот Нико Гонсалес срезал мяч в сетку. Лишь на 90-й минуте Муктар Дьякаби провел гол престижа, подставив голову у дальней штанги.
2:1, «Райо Вальекано» набрал семь очков, у соперника на одно меньше.
Протокол игры
|(1:0) Паласон Иси5'
|(2:0) Нико Гонсалес52'
|90'Дьякаби Муктар (2:1)
Димитриевски Столе• 62'Балью Иван• 21'Лежён Флорьян•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Паласон Иси 35'76' (Нтекья Ранди (76') •Валентин Оскар86' (Посо Хосе (86') •Комесанья Санти 64'69' (Фалькао Радамель (69') •Гарсия Альваро III•Камелло Серхио68' (Сисс Пате (68') •Трехо Оскар 70'77' (Лопес Унаи (77')
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри• 90'Габриэль Паулиста•Дьякаби Муктар•Гайя Хосе64' (Лато Тони (64') •Муса Юнус• 68'Гильямон Уго78' (Алмейда Андре IV (78') •Нико Гонсалес56' (Андре Маркос (56') •Кастильехо Самуэль•Дуро Уго64' (Клюйверт Джастин (64') •Лино Сэмуел
10 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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