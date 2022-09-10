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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» переиграл «Валенсию»

 
10 Сентября 2022 • 16:58 Комментировать
Райо Вальекано
2:1
Валенсия
окончен

После двух поражений подряд «Райо Вальекано» принимал «Валенсию» в матче пятого тура Ла Лиги. Игра получилась напряженной, но в целом - в пользу хозяев поля. Уже на первых минутах последовал прострел слева на ближнюю штангу, и Иси Паласон забил победный гол. Мадридцы упрочили перевес сразу после перерыва, подача с углового, и в сутолоке у ворот Нико Гонсалес срезал мяч в сетку. Лишь на 90-й минуте Муктар Дьякаби провел гол престижа, подставив голову у дальней штанги.

2:1, «Райо Вальекано» набрал семь очков, у соперника на одно меньше.

Протокол игры  
Райо Вальекано2:1Валенсия
(1:0) Паласон Иси5'  
(2:0) Нико Гонсалес52'  
  90'Дьякаби Муктар (2:1)
Димитриевски Столе  62'Балью Иван  21'Лежён ФлорьянКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIПаласон Иси  35' 76' (Нтекья Ранди ( 76') Валентин Оскар 86' (Посо Хосе ( 86') Комесанья Санти  64' 69' (Фалькао Радамель ( 69') Гарсия Альваро IIIКамелло Серхио 68' (Сисс Пате ( 68') Трехо Оскар  70' 77' (Лопес Унаи ( 77')
Запасные: Мумин АбдулБебе ТьягуМуньос Мигель IIЭрнандес МариоСавельич ЭстебанPep ChavarriaСуарес Марио
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри  90'Габриэль ПаулистаДьякаби МуктарГайя Хосе 64' (Лато Тони ( 64') Муса Юнус  68'Гильямон Уго 78' (Алмейда Андре IV ( 78') Нико Гонсалес 56' (Андре Маркос ( 56') Кастильехо СамуэльДуро Уго 64' (Клюйверт Джастин ( 64') Лино Сэмуел
Запасные: Фулкье ДимитриДжюмарт ЭрайВаскес ХесусFran PerezРиверо КристианМоскера КристианОзкаджар Дженк
10 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Райо Вальекано
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окончен Райо Вальекано 2:1 Валенсия 2.55 3.15 2.95
Идет 27 минута Эспаньол 0:2 Севилья 2.85 3.25 2.60
10.09  19:30 Кадис ... Барселона 14.00 6.20 1.23
10.09  22:00 Атлетико М ... Сельта 1.67 3.70 5.70
11.09  15:00 Реал Мадрид ... Мальорка 1.25 5.90 11.00
11.09  17:15 Эльче ... Атлетик Б 4.20 3.50 1.90
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