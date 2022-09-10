«Райо Вальекано» переиграл «Валенсию»

После двух поражений подряд «Райо Вальекано» принимал «Валенсию» в матче пятого тура Ла Лиги. Игра получилась напряженной, но в целом - в пользу хозяев поля. Уже на первых минутах последовал прострел слева на ближнюю штангу, и Иси Паласон забил победный гол. Мадридцы упрочили перевес сразу после перерыва, подача с углового, и в сутолоке у ворот Нико Гонсалес срезал мяч в сетку. Лишь на 90-й минуте Муктар Дьякаби провел гол престижа, подставив голову у дальней штанги.

2:1, «Райо Вальекано» набрал семь очков, у соперника на одно меньше.