Тебас: «Мбаппе променял «Реал» на неконкурентный чемпионат»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас недоволен срывом трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Напомним, что после долгих переговоров 23-летний игрок отказал «сливочным» и подписал новый контракт с «ПСЖ».

«Сейчас Месси, Мбаппе и Роналду выступают за клубы, которые тратят очень много денег. Конечно, я бы хотел, чтобы они играли в Испании. Килиан вообще был близок к «Реалу», но променял эту возможность на неконкурентный чемпионат», - передает слова руководителя Triball Football.

Напомним, что новое трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом рассчитано до середины 2025 года.