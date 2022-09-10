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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас: «Мбаппе променял «Реал» на неконкурентный чемпионат»

 
10 Сентября 2022 • 10:44 Комментировать

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас недоволен срывом трансфера французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Напомним, что после долгих переговоров 23-летний игрок отказал «сливочным» и подписал новый контракт с «ПСЖ».

«Сейчас Месси, Мбаппе и Роналду выступают за клубы, которые тратят очень много денег. Конечно, я бы хотел, чтобы они играли в Испании. Килиан вообще был близок к «Реалу», но променял эту возможность на неконкурентный чемпионат», - передает слова руководителя Triball Football.

Напомним, что новое трудовое соглашение Мбаппе с парижским грандом рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хавьер Тебас Килиан Мбаппе
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