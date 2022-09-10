Диас хочет продлить контракт с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас не планирует покидать «королевский клуб», об этом рапортуют журналисты OK Diario.

По сообщениям источника, форвард хочет получить новый контракт со «сливочными». Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Мариано не провел за «Реал» ни одного поединка.

29-летний нападающий выступает за мадридский гранд с 2012 года. В сезоне-2017/2018 он уходил во французский «Лион», после чего вернулся на «Сантьяго Бернабеу», подписав новый контракт.