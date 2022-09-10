Президент клуба Ла Лиги подрался во время оформления трансфера футболиста

Президент «Райо Вальекано» Мартин Преса подрался с агентом нападающего каталонского «Эспаньола» Рауля де Томаса, об этом рапортует Cope.es.

Во время обсуждения суммы компенсации за трансфер разгорелся конфликт, в результате которого глава клуба попытался ударить одного из юристов. Однако он промахнулся и попал по агенту футболиста, после чего получил ответный удар по голове.

По итогам потасовки глава «Райо Вальекано» был доставлен в больницу с легкими повреждениями.

Добавим, что трансфер де Томаса так и не состоялся. 27-летний нападающий продолжит выступать за «Эспаньол».