​Альба намекнул на недовольство действиями «Барселоны»

Поговаривают, что в летнее трансферное окно «Барселона» пыталась пристроить Жорди Альбу в миланский «Интер», но не вышло. Сам футболист дал комментарий на этот счёт.

«Могу сказать, что я всегда думал о том, чтобы играть в «Барселоне». Я вижу себя достойным занимать здесь место, иначе я ушёл бы первым.

Клуб смотрит на свои интересы. Я же всегда демонстрировал приверженность клубу, тренерам. Я бы хотел рассказать больше, но не могу», - слова Альбы приводит Goal.com.

В четырёх матчах Ла Лиги в сезоне 2022/2023 Жорди Альба провёл на поле 126 минут. Результативными действиями защитник не отмечался.