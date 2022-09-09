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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Капелло назвал лучшего итальянского тренера в истории

 
09 Сентября 2022 • 17:16 Комментировать

Известный тренер Фабио Капелло выбрал лучшего итальянского тренера в истории. Экс-рулевой сборной России назвал нынешнего наставника мадридского «Реала».

«Лучшим итальянским тренером всех времён является Карло Анчелотти», - сказал Капелло в эфире канала Sky.

Напомним, что под руководством Карло Анчелотти «Реал» в прошлом сезоне стал чемпионом Испании и завоевал трофей Лиги чемпионов. Новый сезон мадридская команда тоже начала успешно.

Карло Анчелотти во второй раз в своей карьере возглавил «Реал» летом прошлого года. С тех пор команда провела 62 матча: 45 побед, 8 ничьих, и 9 поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Капелло Карло Анчелотти
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