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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» запланировала громкий трансфер на следующий год

 
09 Сентября 2022 • 11:54 Комментировать

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему интересен руководству каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» хотели усилиться игроком в минувшее трансферное окно, однако сделка не состоялась из-за проблем клуба с регистрацией новичков.

Как стало известно журналистам Diario Sport, каталонцы намерены возобновить переговоры с «горожанами» по переходу португальца по завершении сезона-2022/2023. Бернарду является приоритетной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно.

28-летний хавбек связан контрактными обязательствами с «Манчестер Сити» до середины 2025 года. Его рыночный ценник – 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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