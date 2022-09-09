«Барселона» запланировала громкий трансфер на следующий год

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва по-прежнему интересен руководству каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» хотели усилиться игроком в минувшее трансферное окно, однако сделка не состоялась из-за проблем клуба с регистрацией новичков.

Как стало известно журналистам Diario Sport, каталонцы намерены возобновить переговоры с «горожанами» по переходу португальца по завершении сезона-2022/2023. Бернарду является приоритетной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно.

28-летний хавбек связан контрактными обязательствами с «Манчестер Сити» до середины 2025 года. Его рыночный ценник – 80 миллионов евро.