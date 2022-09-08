​Гризманн высказался о своей необычной ситуации в «Атлетико»

Форвард Антуан Гризманн оказался в необычной ситуации. «Атлетико» явно пытается избежать выплаты полной суммы за его выкуп. Чтобы выплата не была обязательной, Гризманн в среднем не должен играть больше получаса. Как следствие, в пяти играх сезона 2022/2023 француз проводил на поле 28, 28, 26, 27 и 29 минут.

«Имеем то, что имеем. От меня это не зависит», - высказался Гризманн о своей ситуации. «Я благодарен Богу за то, что я здесь. Я собираюсь отдаваться на 100% каждую минуту, которую провожу на поле. Я счастлив и просто хочу играть – хочу отдаваться для клуба, для Симеоне и для болельщиков», - слова француза приводит Marca.