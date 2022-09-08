Руководство «Севильи» даст Лопетеги последний шанс, если команда проиграет «Эспаньолу» – тренера уволят

Тренер «Севильи» Хулен Лопетеги всерьёз рискует потерять свою работу. По информации от журналиста Николо Скиры, испанского специалиста могут уволить в случае поражения «Эспаньолу» в следующем туре Ла Лиги.

По сведениям источника, руководство «Севильи» ясно дало понять Лопетеги, что матч с «Эспаньолом» может стать для него последним у руля андалузского клуба. Приоритетным вариантом на замену экс-наставнику мадридского «Реала» является Марселино, который несколько месяцев назад покинул «Атлетик» Бильбао.

Напомним, что Лопетеги возглавил «Севилью» в 2019 году. В своём первом сезоне во главе клуба Хулен выиграл с клубом Лигу Европы. Команда также трижды подряд под руководством Лопетеги финишировала в зоне Лиги чемпионов.