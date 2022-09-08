Пьянич прокомментировал уход из «Барселоны»

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, который продолжит карьеру в Объединённых Арабских Эмиратах, высказался о своем уходе из каталонской «Барселоны».

«Этот город и команда навсегда останутся в моей памяти. Перейдя в «Барселону», я исполнил свою мечту.

Переход в «Аль-Шарджу»? Этого никто не ожидал, я в первую очередь. Но с удовольствием буду носить футболку этого клуба», - гласит сообщение Миралема в социальных сетях.

Напомним, что 32-летний боснийский футболист перебрался в арабский клуб на правах свободного агента. Пьянич заключил двухлетнее трудовое соглашение.