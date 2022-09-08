Хави ответил на вопрос о возвращении Месси в «Барселону»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, ныне выступающем за французский «ПСЖ».

«Печаль из-за ухода Лео никогда не пройдет. Месси – лучший футболист в истории. Все его действия были экстраординарными. Теперь же у нас есть другие игроки, которые призваны изменить ситуацию.

Возвращение Месси в «Барселону»? Рано что-то прогнозировать, хотя есть надежда», - передает слова специалиста инсайдер Луис Флакер в социальных сетях.

Лионель – воспитанник «Барселоны». За первую команду он выступал с 2003 по 2021 год.