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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави ответил на вопрос о возвращении Месси в «Барселону»

 
08 Сентября 2022 • 08:49 Комментировать (2)

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси, ныне выступающем за французский «ПСЖ».

«Печаль из-за ухода Лео никогда не пройдет. Месси – лучший футболист в истории. Все его действия были экстраординарными. Теперь же у нас есть другие игроки, которые призваны изменить ситуацию.

Возвращение Месси в «Барселону»? Рано что-то прогнозировать, хотя есть надежда», - передает слова специалиста инсайдер Луис Флакер в социальных сетях.

Лионель – воспитанник «Барселоны». За первую команду он выступал с 2003 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес
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Комментарии (2)
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Alex1972
08 Сентября 2022 в 09:50
Зачем?.. Он и в Париже неплохо себя чувствует...
One Live
08 Сентября 2022 в 09:47
Возвращение хоббита это шаг назад для Барселоны!
Видать хотят повторить "успех" с ним в ЛЧ в последние сезоны! Баварии для усиления духа такой матч не помешает)
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