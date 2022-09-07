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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Появилась новая информация о сроках восстановления Бензема

 
07 Сентября 2022 • 19:50 Комментировать

«Реал» потерял своего главного форварда – Карим Бензема получил травму в игре Лиги чемпионов против «Селтика». Мадридцы рассказали об итогах обследования французского футболиста, но не стали называть сроки его восстановления. Испанская Marca пишет о том, что Бензема надеется вернуться на поле к игре против «Осасуны», которая пройдёт 2 октября.

Ранее в Испании называли более оптимистичные сроки восстановления Карима Бензема для фанатов «Реала» - от семи до десяти дней. Впрочем, этот источник приводил другой диагноз.

Стоит сказать, что Карим Бензема считается главным претендентом на получение «Золотого мяча» в 2022 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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