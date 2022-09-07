Как и ожидалось, Миралем Пьянич продолжит карьеру в ОАЭ. О трансфере боснийского полузащитника объявил клуб «Шарджа». Согласно пресс-релизу, Пьянич достался клубу бесплатно, то есть, вероятно, футболист успел расторгнуть контракт с «Барселоной».

Трудовое соглашение связывает Миралема Пьянича и клуб «Шарджа» на ближайшие два года. В договоре прописана опция возможной пролонгации.

Миралем Пьянич в сезоне 2022/2023 полировал скамейку в «Барселоне». При этом Хави Эрнандес говорил, что у боснийца будут шансы себя проявить. И всё же Пьянич выбрал другой путь, чтобы получать больше игрового времени.