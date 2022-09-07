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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пьянич стал игроком клуба «Шарджа» официально

 
07 Сентября 2022 • 19:09 Комментировать

Как и ожидалось, Миралем Пьянич продолжит карьеру в ОАЭ. О трансфере боснийского полузащитника объявил клуб «Шарджа». Согласно пресс-релизу, Пьянич достался клубу бесплатно, то есть, вероятно, футболист успел расторгнуть контракт с «Барселоной».

Трудовое соглашение связывает Миралема Пьянича и клуб «Шарджа» на ближайшие два года. В договоре прописана опция возможной пролонгации.

Миралем Пьянич в сезоне 2022/2023 полировал скамейку в «Барселоне». При этом Хави Эрнандес говорил, что у боснийца будут шансы себя проявить. И всё же Пьянич выбрал другой путь, чтобы получать больше игрового времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Шарджа
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