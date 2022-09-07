​Стали известны сроки отсутствия Бензема

«Реал» стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов с крупной победы над «Селтиком» - 3:0 на выезде. При этом в Глазго мадридцы потеряли Карима Бензема – лидер «сливочных» ощутил боль в колене.

Как сообщает AS, у Карима Бензема был диагностирован бурсит колена. Поражения мениска не выявлено.

Таким образом, Бензема пропустит не так много – от 7 до 10 дней. Ожидается, что французский нападающий восстановится к игре против «Атлетико», которая пройдёт в воскресенье, 18 сентября. А вот в ближайших матчах против «Мальорки» (чемпионат Испании) и «РБ Лейпцига» (Лига чемпионов) Бензема не сыграет.