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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кунде: «Было легко выбрать «Барселону»

 
06 Сентября 2022 • 18:52 Комментировать

В летнее трансферное окно за Жюля Кунде активно боролись сразу два больших клуба – «Челси» и «Барселона». Лондонцы были настроены решительно, но в итоге француз оказался на «Камп Ноу». Защитник отметил, что выбор дался ему легко.

«Барселона» остаётся клубом, способным привлечь кого угодно. Фигура тренера тоже была очень важна. Хави вселил в меня уверенность, и мне понравился его подход к футболу. Для меня это был лёгкий выбор, потому что здесь я получил всё, что искал», - слова Кунде приводит портал Goal.com.

Напомним, что ранее Жюль Кунде играл за «Севилью».

В среду, 7 сентября, «Барселона» примет «Викторию» из Пльзени в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жюль Кунде
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