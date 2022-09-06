​Хави объяснил, почему Пьянич решил уйти из «Барселоны»

Полузащитник Миралем Пьянич в ближайшее время покинет «Барселону» и станет игроком клуба «Шарджа». Наставник каталонской команды Хави Эрнандес объяснил решение боснийского футболиста сменить клуб.

«Пьянич решил уйти, чтобы получать больше игрового времени. Он отличный профессионал, и я думаю, что у него были бы шансы в «Барселоне». Но каждый сам выбирает свой путь», - высказался Хави в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что во вторник Миралем Пьянич отправится в ОАЭ для завершения перехода в клуб «Шарджа». Ожидается, что босниец подпишет двухлетний контракт.