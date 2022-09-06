«Галатасарай» нацелился на испанского нападающего

Нападающий каталонского «Эспаньола» Рауль де Томас имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Согласно данным Fanatik, заинтересованность в его услугах проявляет стамбульский «Галатасарай».

Турецкий гранд намерен подписать де Томаса в пару к звездному аргентинцу Мауро Икарди, которого планирует арендовать у «ПСЖ» до конца текущей недели. При этом Рауль пока не решил, стоит ли ему переезжать в Турцию.

В минувшем сезоне Ла Лиги 27-летний испанский нападающий провел 34 поединка, записав на свой счет 17 забитых мячей (пять – с пенальти) и три результативные передачи.